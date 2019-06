MIVB doet eerste testrit met zelfrijdende busjes SZM

07 juni 2019

15u00 0 Brussel De MIVB maakte vandaag een eerste testrit met een volledig autonoom en elektrisch busje in het park van Woluwe. De bedoeling van zo’n busje is om op lange termijn de reizigers een vervoersmiddel aan te bieden naar of van een MIVB-halte. Van 28 juni tot 22 september kan je zelf het busje gratis uittesten in het park van Woluwe.

De SAM-e busjes (Smart Autonomous Mobility electric) worden de komende weken eerst getest zonder passagiers. Er worden demonteerbare palen in het park geplaatst zodat de pendelbus zich kan oriënteren in zijn traject van 1,5 km. De twee busjes die eind deze maand in het park van Woluwe komen, bieden 6 zitplaatsen en 6 staanplaatsen aan en zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Aan de 4 hoeken van de busjes en op het dak zijn er sensoren (Lidar) geplaatst die obstakels moeten detecteren, waarop het busje vertraagd of stopt. Het busje rijdt aan ongeveer 10 km/u met een MIVB medewerker aan boord.

“We hebben de bouw van de pendelbusjes overgelaten aan een Franse bedrijf, EasyMile, omdat Frankrijk al veel verder zit qua autonome busjes”, zegt woordvoerder van de MIVB An Van Hamme. “Het park van Woluwe is door de brede, geasfalteerde wegen, zonder auto’s, en de bochten de ideale plaats op technisch vlak om de busjes uit te testen.” In de toekomst zal het traject verlengd worden naar 1,8 kilometer en komt er ook nog een tweede test met zelfrijdende bussen, bij Solvay in Neder-Over-Heembeek tussen de herfstvakantie 2019 en de krokusvakantie 2020. Op die site zullen de busjes niet enkel geconfronteerd zijn met voetgangers en fietsers, maar ook met auto’s, parkeerzones en kruispunten.

De busjes in het Woluwepark zullen vanaf 28 juni tot 22 september gratis beschikbaar zijn voor het grote publiek. Deze komen wel enkel vrijdag, zaterdag en zondag tussen 13 en 19 uur uit hun containers. De MIVB trekt voor het project en de leasing van de voertuigen 600.000 euro uit en werkt hiervoor samen met Leefmilieu Brussel, de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en de Franse RATP-groep, een wereldspeler op het vlak van openbaar vervoer.