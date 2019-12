MIVB-controleur voor zijn woning in elkaar geslagen door zwartrijder HAA

07 december 2019

16u25

Bron: Bruzz 76 Brussel Een controleur van de MIVB is eind november in elkaar geslagen door een zwartrijder voor de deur van zijn woning in de Brusselse gemeente Molenbeek. Dat meldt Bruzz.

De veiligheidsagent had zijn aanvaller enkele dagen voordien een boete gegeven, omdat die zonder te betalen door de poortjes van een MIVB-station was geglipt. Volgens collega’s van de controleur, had de dader toen al bedreigingen geuit. “De volgende keer kom ik je een pak slaag geven”, zou de man tegen de MIVB-agent gezegd hebben.



Op 28 november werd de controleur van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij door de zwartrijder in elkaar geslagen. Dat gebeurde voor zijn woning in Molenbeek, waar de dader hem stond op te wachten. Volgens La Capitale is de aanvaller gearresteerd en moet hij op 20 december voor de rechter verschijnen.

Naam op pv

De zwartrijder kon de MIVB-werknemer vermoedelijk opsporen omdat diens naam vermeld stond op het proces-verbaal van de boete. Een wettelijke verplichting, al pleiten MIVB-agenten er al langer voor om hun naam weg te laten op de pv’s, en die bijvoorbeeld door een serienummer te vervangen.



De MIVB zelf zegt niet op de hoogte te zijn gebracht over het incident, “maar neemt dit heel serieus”, reageert de woordvoerster in Bruzz. Ook de MIVB wil af van de namen op pv’s, maar wijst erop dat dat momenteel nog wettelijk verplicht is.