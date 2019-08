MIVB boekt Belgian National Orchestra voor concert op geheime locatie SZM

20 augustus 2019

16u53 0 Brussel De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij organiseert een gratis concert van het Belgian National Orchestra op een geheime locatie. Het concert zal plaatsvinden in een Brussels metrostation op 29 augustus. Verder is er nog geen informatie.

De MIVB is niet aan hun eerste exclusieve showcase toe. Ze boekten ook al eens Angèle of de pianist Frank Braley. Via het platform VIBES wil de MIVB namelijk kunst en muziek naar de ondergrondse stations promoten. Zo kan je bijvoorbeeld op de website ontdekken welke muziek er in de metrostations wordt gespeeld, of meedoen aan een driemaandelijkse wedstrijd waarbij de playlist van de winnaar uitgezonden wordt op het hele metronet. Daarnaast organiseren ze ook albumvoorstellingen of exclusieve showcases, zoals die van de Belgian National Orchestra op 29 augustus.

Op de website van VIBES, kan je deelnemen aan de wedstrijd om kans te maken op een van de 25 duotickets voor het exclusieve concert. Toevallige passanten kunnen natuurlijk ook meegenieten van de muziek. Daarnaast kan je ook een van de 10 duotickets, voor categorie 1 plaatsen in de Henry Le Boeuf zaal winnen voor het openingsconcert van het National Belgian Orchestra, op 13 september. Of ook een van de 10 duotickets voor categorie 2 zitplaatsen op het openingsconcert in BOZAR.