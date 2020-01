MIVB bezorgd om plannen zone 30 in Brussel: “We moeten een goed alternatief blijven voor reizigers” SHVM

07 januari 2020

16u37 0 Brussel In het kader van de plannen omtrent de zone 30, die vanaf 1 januari 2021 de norm zal worden in het hele Brusselse gewest, zal de administratie van Brussel Mobiliteit aan tafel zitten met vervoersmaatschappij MIVB. De MIVB is namelijk bezorgd om de plaatsen waar bussen aan 50 km/u in eigen bedding rijden. “We willen niet dat het openbaar vervoer minder aantrekkelijk wordt”, zegt woordvoerster An Van Hamme.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het hele Brusselse gewest een ‘Stad 30’ waar de maximale snelheid van 30 kilometer per uur de norm wordt. Toch zullen er ook uitzonderingen zijn op die regel. Om die in kaart te brengen, is Brussel Mobiliteit maandag het overleg gestart met gemeenten, politiezones en openbare vervoerbedrijven.

Het wegennet van het Brussels gewest is vandaag de dag al voor 60 procent een zone 30. Dat percentage moet nog uitgebreid worden. Een volledige zone 30 wordt Brussel echter niet. Hoofdwegen zoals tunnels en de belangrijke toegangswegen maken deel uit van de uitzonderingen, waar wel nog 50 of 70 per uur mag gereden worden. Brussel Mobiliteit legde een voorlopige lijst en kaart op tafel met de assen waar een uitzondering geldt en zal die het komende jaar in nauw overleg met gemeenten, politiezones en openbaar vervoerbedrijven verder uitwerken.

Eigen beddingen

Bij vervoersmaatschappij MIVB rijzen er vragen naar boven die voor ongerustheid zorgen. “We zijn bezorgd op het vlak van eigen beddingen voor de bussen”, meent An Van Hamme, woordvoerster van de MIVB. “Toch wil ik duidelijk maken dat we ook tevreden zijn over de werkgroepen die worden opgericht vanuit het Gewest waarin we al onze bezorgdheden op tafel kunnen leggen. Daarbij zal alles geval per geval bekeken worden. We moeten ondermeer kijken naar welke plaatsen het nog mogelijk is waar onze bussen nog in eigen beddingen zullen kunnen rijden en waar we de maximumsnelheid van 50 km/u nog kunnen behouden.”

“We zouden uiteraard niet willen dat het openbaar vervoer in Brussel minder aantrekkelijk wordt”, gaat Van Hamme verder. “Maar ik denk niet dat er ook maar iemand is die dat wenst. We moeten een goed alternatief kunnen blijven voor de reiziger. We hopen dat we ons aanbod, de snelheid en doorstroming die er vandaag aanwezig is in eigen beddingen kunnen blijven behouden.”

Het ontwerpplan ligt er alvast, “maar we kijken ook naar de reactie van de MIVB”, zegt Simon Horsten, woordvoerder van het kabinet van Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen). “De gemeenten en de MIVB hebben vaak een ander zicht op circulatie in bepaalde straten en wijken. Daarom dat het ook belangrijk is om overleg te plegen. En net zoals de MIVB willen we ook dat het openbaar vervoer aantrekkelijk blijft. Het is een kwestie van het juiste evenwicht zoeken.”