MIVB bestelt 30 extra trams JCV

21 mei 2019

Brussel Trambouwer Bombardier mag nog eens 30 extra nieuwe trams bouwen voor de MIVB. Dat order komt bovenop een bestelling van 60 nieuwe voertuigen vorig jaar.

De voertuigen moeten in eerste instantie dienen voor nieuwe tramlijnen naar Neder-over-Heembeek en Tour&Taxis, én om het bestaande net verder te versterken. “Afhankelijk van de toekomstige evolutie van het net worden de nieuwe bijkomende voertuigen vervolgens ingezet om de oudste trams van de vloot te vervangen”, zo zegt de MIVB.

De ‘Trams New Generation’ werden enkele weken geleden al eens voorgesteld, tijdens de activiteiten voor 150 jaar tram. Toen werd een levensgrote replica van de nieuwe tram getoond op het Koningsplein in Brussel. De levering van de nieuwe trams moet ervoor zorgen dat het tramnet van de MIVB 10.000 extra reizigers aankan. De eerste nieuwe trams worden vanaf 2020 verwacht. De totale bestelling bij Bombardier is 236 miljoen euro waard.