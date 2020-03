Mis in kerk van Jette niet meer te volgen op YouTube JCV

27 maart 2020

15u10 0 Brussel Afgelopen zondag werd de mis in de Sint-Pieterskerk nog live via YouTube uitgezonden, maar komende zondag zal dat niet meer het geval zijn. De kerk voorziet immers een nationaal programma voor alle misvieringen en daarom is aan de pastoors gevraagd om niet meer zelf te streamen.

Pastoor Dirk Vannetelbosch liet zelf via sociale media weten dat de livestream geen herhaling krijgt. “Uit loyaliteit en om in overeenstemming te blijven met de richtlijnen van de bisschoppen zullen we vanaf zondag geen eucharistievieringen meer streamen”, klinkt het. “We werken wel verder aan vaste camera’s om de zieken en bejaarden die moeilijk het huis uit kunnen te laten meebidden en -vieren met hun plaatselijke geloofsgemeenschap.”

Bisdom

De beslissing komt er na een initiatief van de bisdommen. “Om de twee weken wordt er al een mis uitgezonden op de VRT”, zegt Geert De Kerpel van de Belgische bisschoppenconferentie. “Met de coronacrisis hebben we besloten om tijdens de andere weken zelf een aanbod te voorzien. Daarom hebben we aan alle pastoors gevraagd om niet meer zelf uit te zenden. Op 19 april zendt VRT trouwens een mis uit vanuit de kerk van Jette.”

De Nederlandstalige bisdommen zullen de belangrijke missen van de Goede Week in uitzenden. Die zijn te volgen via kerknet.be. Door de coronacrisis zijn de gebruikelijke vieringen in de kerk verboden.