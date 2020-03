Ministers geven zelf les tegen lerarentekort JCV

02 maart 2020

16u37 0 Brussel Ministers Bart Somers en Sven Gatz stonden maandag alletwee een uur lang voor de klas in het Imelda-Instituut in Brussel. Ze deden dat voor een actie van de vzw Teach for Belgium. Die vzw kan ook meteen rekenen op 100.000 euro van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) nam in het Imelda-instituut een uur lang de les wiskunde over. Zijn Vlaamse collega en partijgenoot Bart Somers deed net hetzelfde in een andere klas. Zo zetten ze beide hun schouders onder de ‘Teaching Challenge’. Dat initiatief van de vzw Teach for Belgium wil mee helpen om sterke profielen van leerkrachten voor de klas te zetten in middelbare scholen met veel kansarme leerlingen. Ze krijgen daarvoor een intensieve begeleiding.

Zij-instroom

Maandag werd ook bekend gemaakt dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 100.000 euro investeert in een nieuwe deelwerking van de vzw Teach for Belgium. Daarbij wordt gemikt op mensen die de overstap wagen van de privé of de overheid, zogenaamde zij-instromers. “Net zoals in Vlaanderen, kampt ook het Nederlandstalig onderwijs in Brussel met een tekort aan leerkrachten”, zegt Gatz. “Het aantrekken van zij-instromers kan dat tekort aan leerkrachten verminderen. Daarom wordt de werking van de vzw Teach for Belgium uitgebreid.”

In samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel zal de vzw minstens 10 zij-instromers rekruteren en begeleiden om in Nederlandstalige scholen in Brussel les te geven. De nieuwe leraars krijgen twee jaar lang begeleiding om de juiste vaardigheden aan te leren of op te frissen.