Minister Geens stopt bemiddeling met gevangenisvakbonden over minimumdienst bij stakingen: personeel Sint-Gillis dreigt met... staking SHVM

22 januari 2020

12u44 1 Sint-Gillis Het gevangenispersoneel van Sint-Gillis dreigt samen met de vakbonden opnieuw met een staking in de gevangenis. Dat bevestigt vakbondsafgevaardigde van het ACV Helmut Vanhoorne. Het gevangenispersoneel zou ontzet zijn over de stopzetting van de bemiddeling tussen minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en de vakbonden omtrent de minimumdienst bij stakingen. Vanmiddag vindt er een Overlegcomité plaats waarbij een effectieve beslissing zal genomen worden.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) annuleerde op 14 januari een geplande bemiddelingsvergadering met de vakbonden. De overheid en de vakbonden raakten het niet eens over hoeveel personeel er juist nodig is om een minimale dienstverlening te verzekeren bij stakingen. In maart vorig jaar stemde de Kamer regelgeving over een minimumdienst in de gevangenissen. Sindsdien lopen er onderhandelingen over de concrete organisatie daarvan. Omdat in de verschillende penitentiaire instellingen geen akkoord werd bereikt, ging de minister een sociale dialoog aan met de vakbonden in het Hoog Overlegcomité.

Bijzonderheden

De vakbonden drongen uiteindelijk aan op een bemiddelingsprocedure. Volgens Michel Jacobs, algemeen secretaris bij de socialistische vakbond, vond al een eerste ontmoeting plaats in december. De vakbonden zouden dan een voorstel hebben gedaan om een evenwicht te vinden tussen de rechten van de gevangenen en het stakingsrecht van het gevangenispersoneel, zegt Jacobs. De overheid en de vakbonden raken het echter niet eens over die minimale bezetting. Volgens de bonden wil de minister een aanwezigheid boven 50 procent opleggen in alle gevangenissen, zonder rekening te houden met de bijzonderheden in elke instelling.

Eenzijdige beslissing

Dinsdag vond er een ledenvergadering plaats bij de vakbond waarbij een aanvraag werd ingediend om actie te voeren. “Er werd recent een peiling gehouden bij het gevangenispersoneel waaruit blijkt dat de bereidheid om te staken groot is”, zegt Helmut Vanhoorne. “Op een bepaald moment beslist minister Geens om de onderhandelingen stop te zetten, wat duidelijk een eenzijdige beslissing is. En dat zet kwaad bloed bij het gevangenispersoneel. Momenteel zijn we van plan om volgende week maandag en vrijdag te staken.”

Hoe de acties concreet zullen gevoerd worden, is nog niet duidelijk. Deze namiddag vindt er een nationaal comité plaats bij het ACV. “Het ACOD wacht momenteel onze positie af. Het is dus wachten op de effectieve beslissing die er deze namiddag genomen zal worden tijdens het comité. Of de staking zal uitmonden in een nationale actie, wordt eveneens vandaag bekeken”, aldus het ACV.