Minister Gatz luncht met Brusselse leerkrachten op dag van de leerkracht

04 oktober 2019

17u26

Bron: Belga 0 Brussel Sven Gatz (Open Vld), Brussels minister en collegelid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs, heeft vrijdag de dag van de leerkracht gevierd in basisschool Papageno in Evere. Hij zette er de leerkrachten in de bloemetjes, maar zat ook rond tafel met hen voor een lunch en een goed gesprek over actuele thema’s.

Dit schooljaar zette minister Gatz, als nieuwe VGC-collegelid, de traditie van zijn voorganger en partijgenoot Guy Vanhengel gewoon voort. In alle Nederlandstalige basis- en secundaire scholen werden de leerkrachten getrakteerd op een mand vol lekkers. Zelf bracht Gatz een bezoekje aan de basisschool Papageno en daar maakte hij tijdens een lichte lunch tijd voor het lerarenteam.

“Ik heb hen natuurlijk gevraagd hoe het zat met het lerarentekort”, zegt minister Gatz. “In deze school viel het gelukkig mee en kunnen ze rekenen op een jong en vast team. Al moeten we eerlijk zijn: het lerarentekort blijft de grootste uitdaging. Nu is het nog enigszins beheersbaar, maar we moeten concrete maatregelen blijven nemen. Anders zitten we binnen drie jaar met grote problemen.”

Het stemt Gatz tevreden dat de Vlaamse regering in haar regeerakkoord heeft ingeschreven dat ze het instromers financieel makkelijker willen maken. “Zo kan iemand na een job van 20 jaar in de privésector toch leraar worden en krijgt die de kans om anciënniteit mee te nemen in plaats te beginnen met een startloon van een beginnende leerkracht. Ik hoop dat we hier met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verder in kunnen gaan”, verklaart Gatz.

Morgen is het de #dagvandeleerkracht. Met een doos vol lekkers wil ik alle Brusselse leerkrachten bedanken voor hun inzet. Jullie hebben een uitdagende maar o zo belangrijke job! Een dikke merci! pic.twitter.com/qosEU9qqzi Sven Gatz(@ svengatz) link