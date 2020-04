Minister Dalle over rellen in Anderlecht: “Conclusies worden snel getrokken, verwensingen snel gemaakt” JCV

12 april 2020

14u33

Bron: Belga 282 Brussel Vlaams minister van Brussel en Jeugd Benjamin Dalle veroordeelt de rellen en het politiegeweld van zaterdag in Anderlecht. In een post op Facebook zegt de CD&V-minister wel dat het verhaal niet “zwart-wit” is en dat er op sociale media en internetfora bijzonder snel en hard gereageerd wordt. “Conclusies worden snel getrokken, verwensingen snel gemaakt”, aldus Dalle.



In een post op Facebook veroordeelt Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle de relletjes en het politiegeweld. “Laat mij duidelijk zijn: geweld tegen de politie kan niet. Niet in coronatijden, niet naar aanleiding van een overlijden, nooit. De politie moet kordaat optreden tegen dit geweld en de daders moeten vervolgd worden”, aldus Dalle.

Volgens de CD&V-minister wordt er op sociale media en internetfora wel fors en met “zeer harde woorden” gereageerd. “Conclusies worden snel getrokken, verwensingen snel gemaakt”, meent Dalle. Volgens hem is het verhaal niet “zwart-wit”. “Veel jongeren worden dubbel getroffen door de coronamaatregelen. Jongeren die opgroeien in armoede, in veel te kleine appartementen, zonder tuinen, zonder toegang tot internet, al te vaak ook zonder perspectief. Er heerst diepe frustratie, woede ook. Veel jongeren voelen zich vergeten”, stelt de CD&V-minister.

Respect

Dalle pleit daarom voor “respect, begrip en medeleven”, in de eerste plaats voor de familie van de overleden 19-jarige, maar ook voor “de situatie van veel jongeren”. Dalle: “Laten we ook hopen dat er meer menselijkheid, begrip en empathie komt in onze samenleving. Niet voor rellen, of voor amokmakers. Wel voor de situatie van veel jongeren met te weinig perspectief. Met oneerlijke kansen aan de start.”

In Anderlecht was het zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag erg onrustig nadat vrijdagavond een jongen van 19 om het leven was gekomen toen hij vluchtte voor een coronacontrole door de politie. Op verschillende plaatsen waren er samenscholingen en kwam het tot rellen met de politie. In totaal werden volgens de politie 65 relschoppers opgepakt