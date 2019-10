Mini-Europa vraagt afbraakvergunning aan: “Het is lang niet zeker of we op Heizel kunnen blijven na 2020” JCV

09 oktober 2019

17u51 0 Brussel Er pakken zich opnieuw donkere wolken samen boven pretpark Mini-Europa. CEO Thierry Meeùs heeft een afbraakvergunning gevraagd voor zijn park. “Het is nog lang niet zeker dat we hier na 2020 kunnen en mogen blijven.” Brussel wil in ieder geval dat het pretpark blijft waar het is.

Mini-Europa heeft een afbraakvergunning aangevraagd, het openbaar onderzoek daarover gaat deze week van start. Het pretpark wil met de vergunning vooral klaar zijn voor de toekomst. Volgens CEO Thierry Meeùs is het nog lang niet zeker dat het pretpark op de Heizel kan blijven, ondanks eerdere akkoorden.

Momenteel heeft Mini-Europa een contract op zak met de stad Brussel en Unibail-Rodamco-Westfield (URW), het consortium achter Neo 1, het geplande winkel- en wooncentrum op de Heizel. “Die garandeert dat we hier kunnen blijven en dat we in het nieuwe project ingepast worden”, zegt Meeùs. “Maar na 2020 wordt die overeenkomst opgeschort en kan elk van de partijen zich terugtrekken. Het contract geldt alleen als de werken voor Neo ten laatste volgend jaar beginnen.”

Het contract met URW garandeert dat we hier kunnen blijven en dat we in het NEO-project ingepast worden, maar na 2020 wordt die overeenkomst opgeschort en kan elk van de partijen zich terugtrekken. Het contract geldt dus alleen als de werken voor Neo ten laatste volgend jaar beginnen, en daar ziet het niet naar uit CEO Thierry Meeùs

En daar ziet het niet naar uit. De plannen voor een shopping- en congrescentrum krijgen te maken met verschillende obstakels, zoals geweigerde vergunningen. Brussel kondigde al aan dat ze de tijd wil nemen om het project te herbekijken. Het is dus niet erg waarschijnlijk dat de werken volgend jaar beginnen. De verzamelde oppositie trok tijdens de gemeenteraad van vorige maandag al stevig van leer tegen het project. Zij stelden zich ook vragen bij het oplopende kostenplaatje en of het project nog wel van de grond komt.

Huur

Een ander probleem voor Mini-Europa is de huurovereenkomst met de stad, die eigenaar is van de grond. “Die loop tot eind 2020”, zegt Meeùs. “Maar de stad wil pas volgend jaar praten over een verlenging. Wij moeten echter zekerheid hebben. Ik moet drie mensen vervangen die op pensioen gaan. Hoe ga ik nieuwe mensen vinden als ik niet kan zeggen of we blijven bestaan?”

De huurovereenkomst met de stad loopt tot eind 2020, maar de stad wil pas volgend jaar praten over een verlenging. Wij moeten echter zekerheid hebben. Ik moet drie mensen vervangen die op pensioen gaan. Hoe ga ik nieuwe mensen vinden als ik niet kan zeggen of we blijven bestaan? CEO Thierry Meeùs

De afbraakvergunning is voorlopig vooral een verzekering voor Meeùs. “We hebben dit alk eens meegemaakt in 2016”, zegt hij. “Toen was het pas op laatste nippertje duidelijk of we konden blijven. Océade en The Village zijn ondertussen afgebroken. Ik wil klaar zijn voor alles. Als een van de contracten wordt opgezegd, kunnen we hier alles afbreken en eventueel nog naar een andere plaats trekken. Wij trekken jaarlijks 400.000 bezoekers en wij zijn een gezond bedrijf. Je zou toch mogen verwachten dat de Stad Brussel dat wil behouden.”

Stad steunt Mini-Europa

De Stad zit in ieder geval op die lijn. “Wij steunen Mini Europa volledig en zullen er alles aan doen om dat te behouden”, klinkt het op het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close (PS). “Maar het is natuurlijk ook aan hen om een verdere overeenkomst met Unibail te vinden.”