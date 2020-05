Mini-Europa heropent voor “slechtste jaar uit geschiedenis” JCV

14 mei 2020

17u33 4 Brussel Net zoals veel attracties zwaait Mini-Europa maandag opnieuw de deuren open. Omdat toeristen het dit jaar waarschijnlijk zullen laten afweten, roept het park zoveel mogelijk Belgen op om een bezoek te brengen.

De jaarlijkse winterslaap van Mini-Europa duurde dit jaar een pak langer door de coronacrisis. Vanaf maandag is het park opnieuw open, weliswaar met de nodige maatregelen. Een bezoek aan het park zal enkel mogelijk zijn als je op voorhand online of telefonisch reserveert. Zo kunnen de bezoekers beter gespreid worden over de dag. Je zal er voldoende afstand moeten bewaren en er worden slechts een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig toegelaten. Alle paden in het park worden sowieso eenrichtingswegen.

Die maatregelen zijn echter klein bier bij de uitdaging voor de rest van het jaar. “2020 wordt meer dan waarschijnlijk het slechtste jaar uit ons bestaan”, zegt Thierry Meeùs, gedelegeerd bestuurder van Mini-Europa. “Omdat buitenlandse toeristen België, Brussel en zo ook Mini-Europa nog een tijdje links zullen laten liggen, zetten we dit jaar nog sterker in op toeristen uit eigen land. De acht extra weken waarin gesloten waren, hebben we samen met al onze medewerkers benut om het park extra mooi te maken, veel maquettes te renoveren en te investeren in een aantal nieuwe opstellingen.”

Coronadetails

Aangezien een reis in Europa er mogelijk niet inzit, biedt het park een optie in eigen land. Mini-Europa houdt ook de vinger aan de pols van de actualiteit. “Zo werden doorheen het park een tiental taferelen opgesteld die met een kwinkslag refereren naar de coronacrisis”, zegt Meeùs.

Pittig detail: ook de brexit kon niet onderbelicht blijven. Er loopt nu een stippellijn rond de maquettes van de Big Ben en de Houses of Parliament om de grens aan te duiden. Wie goed oplet, spot ook de miniatuurversie van Boris Johnson met een sloophamer in de hand en met de slogan ‘Get the Brexit done’.