Mini-bib moet renovatie van bibliotheek helpen opvangen JCV

04 november 2019

16u23 0 Brussel Vanaf 6 november opent in Anderlecht een mini-bib. Die moet de renovatie en bijhorende sluiting van de bibliotheek in de Sint-Guidostraat opvangen.

De renovatie van de bibliotheek liep vertraging op. In het gebouw wordt gewerkt aan een patio, nieuwe verlichting, klimaatregeling, een nieuwe balie, lees- en zithoeken en digitale werk- en studeerplekken.

Om de vertraging en de sluiting op te vangen opent er woensdag een mini-bibliotheek als tijdelijk onderkomen in de paviljoenen in het Joseph Lemairepark. “Ik ben zeer blij dat we met deze mini-bibliotheek onze Anderlechtenaren vlot kunnen blijven bedienen”, zegt schepen Elke Roex (SP.A), bevoegd voor de Nederlandstalige Bibliotheek. “Bovendien hebben we ook heel wat nieuw materiaal, namelijk meer dan duizend nieuwe boeken en strips.