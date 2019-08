Minderjarige inbrekers gevat dankzij ANPR-camera’s JCV RDK

12 augustus 2019

16u38 2 Brussel In Maleizen zijn zaterdag drie minderjarige en een meerderjarige inbrekers op heterdaad betrapt door de politie. Die had hun voertuig opgemerkt via de ANPR-camera’s in de zone, die automatisch nummerplaten herkennen.

De vier werden afgelopen zaterdag opgepakt rond 19.30 uur toen ze in een woning aan het inbreken waren in Maleizen. De drie minderjarigen zijn overgedragen aan de jeugdrechter terwijl hun meerderjarige kompaan maandag werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hun buit bestond vooral uit kledij en drank.

De inbrekers konden worden betrapt dankzij de camera’s met nummerplaatherkenning die in de politiezone ophangen. “Hun voertuig was al gekend bij onze diensten”, zegt commissaris Danny Gillyns van de politiezone Druivenstreek. “Dan krijgen we een signaal dat zij in onze zone zijn zo konden we op basis van onze informatie de ploegen ter plaatse sturen. De zone heeft 20 van dergelijke camera’s hangen in Overijse en Hoeilaart.”