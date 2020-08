Minder proefdieren gebruikt in Brussel Wouter Hertogs

23 augustus 2020

09u45 0 Brussel In 2019 werden 62.641 proefdieren gebruikt in het Brussels gewest, zo blijkt uit de meeste recente nota ‘Dierenwelzijn’ van Leefmilieu Brussel. Dat zijn er minder dan het jaar voordien, toen er nog 82.016 proefdieren werden gebruikt.

In 2019 werden 62.641 dieren gebruikt in proeven. Dit is een daling met 23,62 procent tegenover 2018. Het betreft het laagste cijfer met betrekking tot gebruikte proefdieren sinds 2015.

Het vaakst werden knaagdieren (98 procent) gebruikt, gevolgd door vogels (1,24 procent) en vissen (0,35 procent). In 2019 werden ook 195 landbouwdieren, 6 konijnen en 2 amfibieën gebruikt. Er werden geen niet-menselijke primaten, carnivoren, paardachtigen, reptielen of koppotigen gebruikt. Afgelopen jaren werd geen gebruik meer gerapporteerd van katten, paarden, ezels en kruisingen daarvan. Het laatste gebruik van honden dateert van 2015, toen nog 4 honden werden gebruikt.

Ongemak

De wetenschappelijke projecten waarvoor de dieren werden gebruikt in 2019, behoren hoofdzakelijk tot het domein van het fundamenteel onderzoek (76,84 procent van de gebruikte dieren), gevolgd door het omzettingsgericht en toegepast onderzoek (11,89 procent van de gebruikte dieren), namelijk onderzoek waarbij wetenschappelijke kennis en methodologie worden ingezet bij het ontwikkelen van praktisch bruikbare producten en methoden.

Proeven voor fundamenteel onderzoek hebben voornamelijk betrekking op studies rond oncologie (39,60 procent van de proeven van het fundamenteel onderzoek) en het immuunstelsel (21,28 procent van de proeven van het fundamenteel onderzoek).Op gebied van omzettingsgericht en toegepast onderzoek gaat het vooral om kanker bij de mens (27,80 procent van de proeven van het omzettingsgericht en toegepast onderzoek) en diagnose van ziekten (18,10 procent van de proeven).

Uit de cijfers blijkt ook dat in 2019 meer dan de helft van de gebruikte proefdieren een licht (34,17 procent) of matig (35,43 procent) ongemak ervaarden. 23,45 procent van de proefdieren ondervond een ernstig onbehagen. Het aandeel ernstig onbehagen is hoger dan het Europese gemiddelde van 10 procent. Dit wordt volgens de nota verklaard door het type onderzoek waar deze dieren voor gebruikt werden.