Minder proefdieren gebruikt in 2018 in het Brussels Gewest SZM

03 oktober 2019

14u14 0 Brussel Het Brusselse Gewest gebruikte in 2018 82.016 proefdieren. Dat aantal is al twee jaar aan het dalen. Tegenover 2017 zijn er 7,88 procent minder proefdieren in in het Gewest. De overgrote meerderheid (99%) van proeven werd gedaan op knaagdieren, zoals muizen, cavia’s en ratten.

In het Brussels Gewest nam de vorige staatssecretaris Bianca Debaets het initiatief om dierproeven voor veiligheidstesten en onderwijs volledig te verbieden tegen 2025. Daarnaast was het ook de ambitie om het aantal dierproeven voor toegepast onderzoek tegen 2025 met 20% te verminderen in vergelijking met het aantal dierproeven in dat soort onderzoek in 2017.

In 2018 werden geen honden, katten, paarden, ezels en kruisingen als proefdieren gebruikt. De overgrote meerderheid van de proeven werd gedaan op knaagdieren, zoals muizen, cavia’s en ratten. Zij vormen samen 99% van de proefdieren. Daarnaast werden 417 vogels, 268 landbouwdieren, 81 vissen, 12 amfibieën en 1 konijn gebruikt.

Ruim 66 % van de proefdieren werd ingezet voor fundamenteel onderzoek. Daarbij werden vooral muizen en ratten gebruikt. Bij niet-fundamenteel of toegepast onderzoek werden ook hoofdzakelijk muizen en ratten gebruikt.

Java-apen

Volgens dierenrechtenorganisatie Animal Rights die de cijfers van Leefmilieu Brussel donderdag onder de aandacht bracht, is het opmerkelijk dat 2 java-apen gebruikt zijn in experimenten. Sinds 2015 zijn er namelijk geen proeven op apen uitgevoerd. “Nochtans was het ook een doel van de Brusselse regering om vanaf 2020 proeven op primaten, honden en katten te verbieden”, aldus campagnecoördinator van Animal Rights Jen Hochmuth.

Volgens Hochmuth schieten beide ambities van Debaets voorlopig tekort. “Het aantal dierproeven voor toegepast onderzoek en voor veiligheidstesten in 2018 zijn respectievelijk met meer dan 6% en 8% gestege ten opzichte van 2017.” Animal Rights vraagt een concreet stappenplan voor de transitie naar proefdiervrije innovatie.