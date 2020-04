Minder coronapatiënten in Brusselse Iris-ziekenhuizen: “Duidelijk een daling merkbaar, maar bezetting van afdelingen intensieve zorgen nog steeds hoog” SHVM

24 april 2020

19u16 0 Brussel In de Brusselse Iris-ziekenhuizen is momenteel een daling aan de gang betreffende het aantal coronapatiënten. Dat laat afgevaardigd bestuurder Etienne Wéry weten. Maar door de hoge bezetting van de afdelingen intensieve zorgen, ontstaat er een onevenwicht in de verdeling van de coronapatiënten, waardoor sommige ziekenhuizen moeten wachten met behandelingen die volgens hem wel wat geld in het laatje kunnen brengen.

Midden april telden de Iris-ziekenhuizen nog zo’n 400 coronapatiënten. Vandaag zijn er dat ongeveer 330. Dat zegt Etienne Wéry, afgevaardigd bestuurder van de Brusselse Iris-ziekenhuizen. “Er is dus duidelijk een daling merkbaar, maar de bezetting van onze afdelingen intensieve zorgen is nog steeds hoog”, zegt Wéry. Daar liggen nog 65 patiënten. En dat is volgens Wéry veel gezien de beschikbare capaciteit. Toch zou er nog genoeg capaciteit beschikbaar zijn, maar blijft de druk hoog.

Onevenwicht

Volgens Wéry zorgt dat voor een onevenwicht in de verdeling van de coronapatiënten. “In de huidige situatie wordt het voor ons moeilijk om andere behandelingen opnieuw op te starten, zoals de cardiologische of de kankerbehandelingen. Andere ziekenhuizen kunnen die wel al opstarten. Het kan niet de bedoeling zijn dat de ziekenhuizen die de zwaarste last gedragen hebben in de corona-epidemie, nu indirect bestraft worden doordat ze moeten wachten met de behandelingen die wel wat geld in het laatje kunnen brengen”, aldus Wéry.

Om die reden pleit Wéry dan ook voor een evenwichtiger verdeling van de coronapatiënten binnen de ziekenhuizen van de Brusselse regio.