MIMA Museum haalt 15.000 euro op met crowdfunding JCV

01 april 2020

09u45 0 Brussel Het MIMA Museum in Sint-Jans-Molenbeek heeft zijn doelstelling behaald en heeft 15.000 euro opgehaald via crowdfunding om de “corona-storm” te doorstaan. Daarmee stopt het niet want het museum wil nu ook geld inzamelen om aan het Sint-Pietersziekenhuis te schenken.

Het hedendaagse kunstmuseum, dat in 2016 werd opgericht aan het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek, is voor 50 procent afhankelijk van ticketinkomsten. Door de sluiting viel er een grote hap aan inkomsten weg en daarom werd er besloten een actie op te zetten.

In eerste instantie werd er geprobeerd om 15.000 euro in te zamelen. De crowdfundingactie richt zich daarom op het verkopen van tickets in voorverkoop. Afhankelijk van de formule worden daar nog zaken als een catalogus, een tote bag of een sweater aan toegevoegd.

De actie is nu gelukt en dat moet de grootste nood lenigen voor het museum. “Dit bedrag zal ons drie tot vier weken helpen”, zegt Michel De Launoit, medeoprichter van MIMA. “Als de sluiting zich voortzet in mei, juni, en de toeristen wegblijven, dan gaan we dingen moeten uitvinden. We zoeken dag per dag oplossingen.”

De crowdfundingactie gaat wel nog gewoon door tot 14 april. Het nieuwe doel is om nog eens 7.500 euro in te zamelen. De helft daarvan wordt alvast opzij gehouden om een beademingsmachine te schenken aan het Sint-Pietersziekenhuis.