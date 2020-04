Militaire verpleegkundigen springen bij in getroffen woonzorgcentra mvdb

08 april 2020

12u12

Bron: RTBF 22 Brussel Leden van de medische staf van het Belgische leger springen sinds gisteren bij in twee door het coronavirus getroffen woonzorgcentra: een in het Brusselse Jette en een in het Naamse Lustin, meldt de RTBF. De verpleegkundigen willen het overwerkte personeel van de woonzorgcentra bijstaan. Het absenteïsme is groot, nu veel bejaardenverzorgers zelf ziek zijn uitgevallen.

Het private woonzorgcentrum Archambeau in Jette biedt plaats aan 81 bewoners en is normaal bemand door een team van 50 medewerkers. “Dat aantal is uitgedund tot amper tien”, zegt directeur Morgane Daniel. “Tot nu toe zijn zeven bewoners overleden aan Covid-19, er zijn ook drie bevestigde en dertien verdachte gevallen.”

Ook de voorraad mondmaskers, beschermingshandschoenen en alcoholgel slonk zienderogen. “We zijn geen ziekenhuis. Het beschermingsmateriaal wordt niet zomaar aangevuld. Onze sector sloeg al bij het begin van de coronacrisis een noodkreet, maar toen luisterde niemand”, aldus Daniel, die mogelijk zelf besmet is.



De directeur kaartte de schrijnende situatie aan bij Iriscare, de Brusselse instelling die de bejaardenzorg organiseert. Die ging op haar beurt te rade bij het Nationaal Crisiscentrum. Het ministerie van Defensie heeft nu het licht op groen gezet om de militaire verpleegkundigen in te schakelen. Sinds gisteren draaien acht militaire verpleegkundigen mee in het home in Jette.

