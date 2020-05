Militair zwaargewond bij schietincident in Brussel Redactie

29 mei 2020

16u54

Bron: Belga 0 Brussel In de Karmelietenstraat in Brussel is deze namiddag een militair zwaargewond geraakt bij een schietincident. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Volgens de eerste gegevens gaat het mogelijks om een wanhoopsdaad, aldus het parket.

"We hebben een onderzoek geopend naar aanleiding van een schietincident in de Prins Albert Club", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. "Daar is een militair gewond geraakt aan het hoofd door een vuurwapen. Het parket heeft een perimeter laten instellen en verschillende onderzoeksdaden bevolen. Uit de eerste elementen blijkt dat het slachtoffer het wapen op zichzelf zou gericht hebben. Camerabeelden zouden bevestigen dat er geen derde bij de feiten betrokken is. Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis."

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.