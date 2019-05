Milieufestival blaast 20 kaarsen uit SZM

31 mei 2019

16u39 0 Brussel Het Milieufestival van Leefmilieu Brussel viert op 31 mei, 1 en 2 juni hun 20 jaar. Elk jaar probeert het festival rond een bepaald ecologisch thema de Brusselaar milieubewuster te maken. Dit jaar is het thema duurzaamheid. Op het programma staan er drie dagen feest en activiteiten gepland.

Het festival begint op vrijdagavond met de Happy Ears Party, waarbij twee dj’s in strijd gaan en het publiek via een koptelefoon kiest op welke beats ze willen dansen. Op zaterdag gaat het feest verder met Ideate4Climate, een hackathon op de Thurn & Taxis-site, en op zondag is er dan in het Jubelpark het traditionele Milieufeest, met tal van muzikale en ludieke activiteiten voor het hele gezin. Zondag 2 juni is ook de dag vóór Wereldfietsdag en dan viert het festival ook de fiets. Er staan activiteiten en workshops op het programma, georganiseerd door diverse verenigingen, naast lezingen en ‘duurzame reisverhalen’, ‘Kidz On Wheelz’ met initiaties en demonstraties voor kleuters.

Je kan het hele programma terugvinden op hun site.