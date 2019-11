Migranten mogen nog tot januari 2020 in opvangcentrum Haren blijven SHVM

18 november 2019

18u36

Bron: Belga 0 Haren Het opvangcentrum voor migranten in Haren, Porte d’Ulysse, zal nog zeker tot 31 januari 2020 door de stad Brussel ter beschikking gesteld worden aan het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen en vzw Dokters van de Wereld. De nieuwe verlenging van de huurovereenkomst met twee maanden werd maandag op de gemeenteraad goedgekeurd.

Sinds augustus werd de huurovereenkomst met de hulporganisaties Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen en vzw Dokters van de Wereld voor het gebruik van de gebouwen van CityDev in Haren telkens met één maand verlengd. Dat gebeurde toen in afwachting van de vorming van de nieuwe Brusselse regering en hun engagement voor een structurele oplossing voor de migrantenopvang. Bij de vorige verlenging klonk het al dat bevoegd Brussels minister Alain Maron (Ecolo) een langetermijnoplossing zou gevonden hebben en om die overgang op te vangen, wordt de overeenkomst nu opnieuw verlengd. Welke oplossing minister Maron zal bieden, is nog niet duidelijk.

De hulporganisaties vangen dagelijks zo’n 350 migranten op en bieden hen een bed aan in het opvangcentrum Porte d’Ulysse. De migranten zijn voornamelijk afkomstig uit de buurt van het Maximiliaanpark en het Brusselse Noordstation.