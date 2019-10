Middeleeuwse prenten van Brussel onder de hamer JCV

11 oktober 2019

10u43 1 Brussel Altijd al een prent van Brussel in de middeleeuwen in huis willen halen? Geïnteresseerden kunnen volgende week terecht op een veilig, waar 12 tekeningen uit de 16de eeuw onder de hamer gaan.

De tekeningen zijn van de hand van de Vlaamse graveur Hans Collaert (1530-1580). “De originele tekeningen zijn elk meer dan 400 jaar oud en geven een unieke inkijk op enkele van Brussels bekendste plekken zoals het Coudenberg Paleis, het kasteel de Rivieren in Ganshoren of de vroegere priorij van Zevenborren in het Zoniënwoud”, zegt veilinghuis Arenberg Auctions in een mededeling.

De prenten meten 14 bij 20 centimeter en hun waarde wordt geschat tussen de 120 en de 2100 euro. Topstuk van de veiling is een prent van bijna 500 jaar oud die de kroning van Karel V tot keizer uitbeeldt. De prijs daarvan kan wel oplopen tot 25.000 euro.

Wie dat wil, kan de prenten vanaf vrijdag bekijken bij Arenberg Auctions in de Wolstraat. De eigenlijke veilig gaat op zaterdag 19 oktober door.