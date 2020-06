Microbrouwerij neemt haar intrek aan Nieuwe Graanmarkt: “Bier serveren recht uit de vaten” JCV

19 juni 2020

13u54 0 Brussel Microbrouwerij Brasserie Surréaliste wil in de herfst van dit jaar haar intrek nemen in het voormalige atelier van hoedenmaker Christophe Coppens. In de kelder zal bier gebrouwen worden en daarboven komt er een brasserie waar die recht van het vat geproefd kunnen worden. De twee broers achter het project hebben alvast een crowdfunding opgestart om extra investeringen aan te trekken.

De brouwerij is het werk van de broers Edouard en Charles Grison. Die zijn sinds vorig jaar actief en brachten al enkele brouwsels uit, waarvan de Surréaliste en de Double Trouble de bekendste zijn. Beide bieren zijn te drinken in enkele Brusselse cafés.

Aan een vaste stek ontbrak het tot nu toe, maar daar komt verandering in. De broers willen immers deze herfst hun intrek nemen in het voormalige Atelier Coppens, in een opvallend art-decogebouw op de Nieuwe Graanmarkt. Dar willen ze een microbrouwerij, een beer shop, een bar en een creatieve keuken onderbrengen.

De broers hebben het over een ‘brewpub’ als ze hun concept uitleggen. “Dat is de combinatie van een bar met een kleine brouwerij”, zeggen ze. “Dat idee komt uit de Verenigde Staten en daarmee kan je ultraverse bieren serveren, recht vanuit de vaten. Het is dus een zeer lokaal en milieuvriendelijk project omdat er geen verpakking en transport bij komt kijken. Onze brewpub zal elke dag open zijn en niet alleen onze eigen bieren, maar ook die van andere brouwers serveren. Daarnaast willen we ook simpele, maar smakelijke maaltijden aanbieden.”

Crowdfunding

Hoewel de broers ondertussen al fondsen ophaalden via de banken, blijven er toch nog investeringen over. Ze hebben daarom een crowdfunding opgestart die 20.000 euro moet ophalen. “Daarmee kunnen we investeren in een koude kamer en 25 bierleidingen”, zeggen ze. De actie haalde ondertussen al meer dan de helft van het beoogde bedrag op.

Het gebouw waar de brouwerij komt, heeft al lang nood aan nieuw leven. Het art-decogebouw aan de Nieuwe Graanmarkt dateert van de jaren ’30 en deed eerst dienst als opslagplaats voor bananen. Later nam hoedenontwerper Christophe Coppens er zijn intrek, maar die vertrok weer in 2012. Sindsdien stond het gebouw grotendeels leeg, al werd het wel gebruikt voor tentoonstellingen en pop-upcafés.