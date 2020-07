Meyboomplanting moet doorgaan zonder publiek JCV

15 juli 2020

16u44 0 Brussel Corona of niet, er zal dit jaar in Brussel een Meyboom geplant worden. De eeuwenlange traditie wordt daarvoor wel in een ander jasje gestoken. Publiek is niet toegelaten en de boom zelf wordt wat kleiner.

De traditie wil dat de Brusselaars de boom voor 17 uur moeten planten. Anders krijgt Leuven de Meyboom. De legende gaat terug tot het jaar 1213, toen Brussel een belangrijke overwinning behaalde op de stad Leuven.

Dit jaar mogen alleen de groepen van de Meyboom, met name de Gezellen van Sint-Laurentius, de Buumdroegers, de Poependrogers, de Fanfare en de Gardevils, meedoen aan de planting van de 712de Meyboom. Dat hebben Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en Brussels schepen van Cultuur en Grote Evenementen Delphine Houba (PS) woensdag bekendgemaakt.

Enkel genodigden zullen het folkloristische moment kunnen bijwonen, want momenteel zijn evenementen in openlucht nog steeds beperkt tot maximaal 400 personen. Iedereen moet een mondmasker dragen en er wordt dit jaar ook een kleinere en gemakkelijk draagbare boom gekozen.

Het publiek wordt gevraagd om thuis te blijven, maar het hele evenement is wel via een Facebook Live te volgen. “Voor de stad Brussel is dit een stuk erfgoed dat we willen blijven doorgeven. Een deel van de modernisering van onze folklore is dat we het nu ook via livestream kunnen tonen om zo ook jongere generaties en mensen die naar Brussel komen te bereiken”, zegt schepen Houba.

Eregast op de Meyboomplanting is de stoet van de Ommegang, die dit jaar werd erkend als Unesco werelderfgoed, maar zelf niet kon doorgaan.