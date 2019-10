Metroverkeer op lijn 5 onderbroken dit weekend SZM

18 oktober 2019

09u42 0 Brussel Het metroverkeer op de lijn 5 wordt onderbroken voor werken van de MIVB tussen de stations Veeweide en Erasmus tijdens het weekend van 19 en 20 oktober. Er worden pendelbussen tussen de stations Veeweide en Erasmus ingezet.

De MIVB vervangt komend weekend 19 en 20 oktober twee wissels tussen de stations Veeweide en Bizet. Door deze werken wordt het metroverkeer onderbroken van het begin van de dienst op zaterdag 19 oktober tot het einde van de dienst op zondag 20 oktober.

De MIVB grijpt deze onderbreking aan om ook werken uit te voeren voor de versterking van de perrons in het station COOVI in het kader van het moderniseringsprogramma van de metro. Dankzij deze versterking kunnen perrondeurtjes langs de sporen worden geïnstalleerd om indringen onmogelijk te maken. Daarnaast zijn er ook spoorwerken aan het achterstation in Erasmus voor de indienststelling van de nieuwe ondergrondse metro in 2020.

De metro’s van lijn 5 worden tijdens het weekend vervangen door pendelbussen tussen de stations Veeweide en Erasmus. In het station Veeweide vertrekken de metro’s richting Herrmann-Debroux van op het andere spoor (perron richting Erasmus). De bussen van lijn 75 worden omgelegd tussen de haltes Van Beethoven en Bizet via Veeweide, om een aansluiting te verzekeren met de metro’s van lijn 5 richting Herrmann-Debroux.

De dienstregelingen en reiswegen van de pendelbussen zijn beschikbaar op de website van de MIVB, www.mivb.brussels.