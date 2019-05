Metrostation Toots Thielemans kreeg bouwvergunning SZM

31 mei 2019

12u52 0 Brussel De bouwvergunning voor het metrostation Toots Thielemans werd op 24 mei, net voor de verkiezingen afgeleverd. Ondanks de protesten van lokale handelaars, gaat de bouw van het station op de Stalingradlaan begin 2020 starten.

Het metrostation Toots Thielemans is een deel van het grotere project van nieuwe metrolijn 3, die het noorden met het zuiden van Brussel zal verbinden. Daar is veel protest voor ontstaan bij lokale handelaars. Ze vrezen dat klanten, door de grootschalige werken, niet meer zullen komen. Maar de bouwvergunning, kwam er toch - opmerkelijk net voor de verkieziningen - op 24 mei. Volgens het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) is dat slechts toeval. “De vergunningen werden afgeleverd zodra ze klaar waren”, zegt de bevoegde minister aan Bruzz.

De raad van bestuur van de MIVB vertrouwde het werk van “metro 3" toe aan het Belgische bedrijf Besix. De werken starten begin 2020 en zouden in de herfst van 2024 afgerond moeten zijn. Het totale kostenplaatje bedraagt 174 miljoen euro.