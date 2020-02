Metrostation Kunst-Wet 45 minuten afgesloten vanwege verdacht pakket SHVM

28 februari 2020

17u37 0

Het Brusselse metrostation Kunst-Wet is vrijdagnamiddag drie kwartier afgesloten, tot 16.15 uur, nadat er een verdacht pakket aangetroffen werd. Uiteindelijk bleek het een loos alarm te zijn. “De politie kwam ter plaatse. Na onderzoek bleek dat het niet om een verdacht pakket ging”, zegt An Van Hamme van de MIVB. Sinds 16.15 uur kunnen reizigers het station dus weer in of er overstappen. Al die tijd zijn de metro’s wel blijven rijden, ze konden alleen niet stoppen in Kunst-Wet.