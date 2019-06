Metershoge foto van prostituees in Schaarbeek: “Alleen zo rijden bestuurders misschien trager” JCV

14 juni 2019

20u19 20 Brussel De Waelhemstraat in Schaarbeek is gedecoreerd met een metershoge foto van drie schaars geklede prostituees. De actie van reclamebureau De Mortierbrigade moet chauffeurs in de straat trager doen rijden. “In de rosse buurt aan de Aarschotstraat rijdt iedereen traag. Zo moet dat hier ook lukken.”

Donderdag werd vlakbij een 14-jarig meisje aangereden toen ze de straat overstak. De chauffeur ging er na het ongeval vandoor. Later op de dag werd er een verdachte opgepakt. Hij bleek een rijverbod te hebben omdat hij al eens eerder voor een ongeval met vluchtmisdrijf was veroordeeld.

Het ongeval is het laatste in een lange reeks in Schaarbeek, waar vaak te snel wordt gereden. Reclamebureau De Mortierbrigade, dat op 100 meter van de plaats van het ongeval zijn hoofdkwartier heeft, wil met de opvallende actie zijn steentje bijdragen. Hun gevel is nu gedecoreerd met foto’s van drie op drie meter, telkens met een dame van lichte zeden erop. “We hebben onze inspiratie gehaald in de Aarschotstraat”, zegt creatief directeur Joost Berends. “Daar rijdt iedereen wel traag. We dachten: zo lukt het hier misschien ook.”

De Mortierbrigade houdt al zes jaar kantoor in de straat. “Snelheidsduivels zijn hier een plaag”, zegt Berends. “Je mag hier maar 30 kilometer per uur rijden, maar daar wordt weinig rekening mee gehouden.”

De foto’s moeten chauffeurs aanmoedigen om wel de voet van het gaspedaal te halen. “Het is wat provocerend, maar dat is blijkbaar nodig”, zegt Berends. “Zo willen we ook de verschillende actiecomités, zoals het collectief 1030/0, ondersteunen.”

Of de automobilisten nu niet te zeer afgeleid zullen zijn? “Het is een rechte straat. Het is beter dat ze wat afremmen, dan dat ze hier aan 100 kilometer per uur voorbij rijden”, aldus Berends.