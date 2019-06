Met z’n honderden tot rust komen tijdens Brussels Yoga Day RDK

16 juni 2019

Om de Internationale Dag van de Yoga nu vrijdag te vieren, hebben enkele honderden mensen zondagvoormiddag deelgenomen aan de zesde editie van de Brussels Yoga Day. In het Jubelpark namen ze deel aan een yogasessie van Yoga & Lifestyle-coach Goedele Leyssens.

Het was al de zesde keer dat de Brussels Yoga Day georganiseerd werd. Dit jaar verhuisde het evenement van het Ter Kamerenbos naar het Jubelpark. De deelnemers – enkele honderden – kregen er een gratis yogasessie onder leiding van Goedel Leyssens. Ze moesten zelf een matje of een handdoek meenemen. Deelnemers konden er ook zelf een matje kopen, waarvan 5 euro naar de vzw Think Pink ging. Anderhalf uur lang deden ze allerlei oefeningen om tot rust te komen. Daarnaast was er in het Jubelpark een hele dag lang een Welnessdorp met verschillende soorten animatie.