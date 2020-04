Met propere kar en handen de winkel binnen: Carrefour plaatst eerste mobiele desinfectie-unit Wouter Hertogs

10 april 2020

11u48 0 Brussel Aan de Carrefour Market op het Jourdanplein in Brussel staat sinds vrijdag een mobiele desinfectie-unit opgesteld, waar klanten zichzelf en hun winkelbenodigdheden smetvrij kunnen maken. Het gaat voorlopig slechts om een testproject van Carrefour en partner Disinfect.

De desinfectie-unit is opgebouwd in een container die nu enkele meters voor de ingang van de Carrefour Market opgesteld staat. Alle klanten die via de #StaySafe-cabine de winkel willen betreden, worden eerst uitgenodigd om hun handen te ontsmetten met hydroalcoholische gel. Indien ze een winkelkar- of mandje hebben genomen, zijn er sproeiers in de unit die deze bestuiven met ontsmettende vloeistof en de klanten krijgen ook een doekje om de handvatten te desinfecteren. Een medewerker van Carrefour ontsmet bovendien systematisch de handgrepen van de winkelkarren.

De desinfectie-unit heeft twee functies. “We wilden een stap verder gaan en alle klanten de kans bieden om hun handen te ontsmetten met alcoholische gel en hun winkelmandjes- en karren ontsmetten. Tegelijkertijd regelt het ook de drukte van mensen die de winkel betreden”, legt Arnaud Lesne, Innovatiedirecteur bij Carrefour, uit.

Momenteel zijn er geen plannen om gelijkaardige desinfectie-units te plaatsen aan de andere supermarkten van Carrefour. Er wordt eerst gekeken naar de reactie van de klanten op het initiatief. De desinfectie-unit blijft al zeker tot eind april aan de Carrefour Market op het Jourdanplein staan.