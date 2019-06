Met de trein naar Vorst Nationaal voor de helft van de prijs SZM

Bron: Belga 0 Brussel De bekende concertzaal Vorst Nationaal en de NMBS slaan de handen in elkaar om concertgangers meer aan te zetten met het openbaar vervoer te komen. Vanaf september kan je met het ‘Bravo!’-ticket voor de helft van de prijs heen en terug naar Vorst Nationaal.

Het ‘Bravo!’-ticket is enkel geldig voor evenementen van Vorst Nationaal vanaf september. Dit is geldig vanuit alle treinstations in België tot Vorst-Oost of Brussel-Zuid en terug. Vanuit Vorst-Oost is het een wandeling van 5 minuten tot Vorst Nationaal en van Brussel-Zuid kunnen concertgangers gebruikmaken van de Event Pass van de MIVB om gratis de tram te nemen. Het ‘Bravo!’-ticket kan je vanaf 31 dagen op voorhand kopen via nmbs.be/bravo aan de hand van de NMBS-code op het concertticket.

Missing link

“De meeste evenementen in Vorst Nationaal eindigen tussen 22.00 en 22.30 uur”, zegt Coralie Berael, venue manager van Vorst Nationaal. “Men kan dus nog vlot met de laatste treinen naar huis.” De terugreis met het “Bravo!”-ticket mag echter ook de dag nadien worden gemaakt. De samenwerking met de NMBS is volgens Berael ‘de missing link in ons mobiliteitsplan’. “Wie reist met de trein is milieubewuster, en verliest geen tijd met het zoeken naar parking.”

In 2015 nam gemiddeld slechts 5,5 procent van de concertgangers de trein naar Vorst Nationaal, met uitschieters tot 13 procent. Sindsdien zit het treingebruik wel in de lift, klinkt het. Maar volgens Marc Huybrechts, marketingdirecteur bij NMBS, komt 70 tot 80 procent van het publiek van Vorst Nationaal in aanmerking om de trein te nemen. “Nu zou slechts 5,5 procent de trein nemen, maar wij willen 10 tot 20 procent met dit ticket bereiken.” De samenwerking met Vorst Nationaal past in het maatschappelijk engagement van de NMBS, zegt hij. “We voorzien al jaren speciale tickets voor bijvoorbeeld festivals en ook voor de Ancienne Belgique hebben we een gelijkaardig aanbod.”