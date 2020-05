Met de rug richting premier: Wilmès ijskoud onthaald aan Brussels ziekenhuis SVM/JCV

16 mei 2020

21u49

Bron: Belga 1141 Brussel Premier Sophie Wilmès (MR) heeft verschillende ziekenhuizen bezocht om haar steun te betuigen aan het gezondheidspersoneel. De ontvangst aan het universitaire ziekenhuis Sint-Pieter in Brussel was bijzonder kil.



Personeelsleden van het Brusselse ziekenhuis vormden een ‘erehaag’, maar dan met de rug gekeerd naar premier Wilmès en haar delegatie. Volgens de socialistische vakbond namen een honderdtal verplegers, artsen, logistiek medewerkers, kuis- en administratief personeel en brandweerlui deel aan de symbolische actie.

Binnen de Brusselse ziekenhuizen heerst grote onvrede over de aanpak van de coronacrisis, onder andere door een gebrek aan beschermend materiaal. “Onze troepen hebben veel doorgemaakt de laatste maanden, er is veel vermoeidheid en ongerustheid. Ik denk dat ze het nodig hadden om bepaalde zaken te uiten”, zegt Philippe Leroy, directeur-generaal van het Sint-Pietersziekenhuis, aan RTL.

De sector heeft verder een aantal koninklijke besluiten om mogelijk personeel op te vorderen in geval van nood slecht onthaald. De verpleegkundigen zijn van oordeel dat ze voldoende inspanningen hebben geleverd en zich voldoende beschikbaar hebben getoond tijdens de hele gezondheidscrisis. Het zorgpersoneel eist bovendien -sedert maanden- een herwaardering van hun beroep.

De eerste minister zei dat ze was gekomen om een "boodschap van verzoening" te brengen. "Iedereen is op de hoogte van de benarde situatie van het ziekenhuispersoneel. Die was er voor de crisis en de moeilijkheden zijn er door toegenomen", gaf ze toe aan de RTBF. "Ik kan me niet voorstellen dat de periode na de crisis wordt herleid tot wat hiervoor was. Het zal nodig zijn om het beroep van verpleegkundige structureel te herwaarderen. Dat is een zekerheid.”

