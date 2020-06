Mensensmokkelbende ronselde in Maximiliaanpark: tot 5 jaar cel Wouter Hertogs

26 juni 2020

13u15 0 Brussel De Brusselse correctionele rechtbank heeft zeven Soedanezen en Eritreeërs veroordeeld voor mensensmokkel. Ze ronselden tientallen transmigranten in het Brusselse Maximiliaanpark om hen daarna over te brengen naar het Verenigd Koninkrijk. De rechtbank zag dat anders en sprak straffen uit tot 5 jaar cel.

De tien verdachten ronselden tussen de zomer van 2018 en het voorjaar van 2019 zowat dagelijks slachtoffers in het Maximiliaanpark. Die werden vervolgens in Brussel Noord op de trein naar Aarlen of Luxemburg gezet, vanwaar ze dan begeleid werden naar de snelwegparkings in onder meer Dudelange en Sterpenich. Daar verstopten de smokkelaars hun slachtoffers op vrachtwagens. Wie weinig kon betalen, werd op een vrachtwagen gezet waarvan de kans klein was dat die naar het Verenigd Koninkrijk reed. Wie meer betaalde, werd op een betere vrachtwagen gezet, De transmigranten die weinig geld hadden, werden op vrachtwagens geplaatst waarvan het niet eens zeker was of ze wel naar het Verenigd Koninkrijk zouden rijden.

Volgens de verdediging ging het om transmigranten die elkaar uit solidariteit hielpen. De rechtbank was het hier echter niet mee eens.

Twee kopstukken van de bende werden veroordeeld tot 5 jaar cel. Ze moeten daarenboven 200 euro boete betalen per slachtoffer. Volgens de rechtbank was een van hen betrokken bij de smokkel van 75 slachtoffers, wat de boete op 15.000 euro brengt. Vijf anderen werden veroordeeld tot straffen tussen 2 en 4 jaar cel. Drie beklaagden werden vrijgesproken voor de mensensmokkel, maar ze kregen wel nog een celstraf opgelegd van 3 maanden – net zoals de zeven andere beklaagden – omdat ze illegaal in het land verblijven.