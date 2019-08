Mensensmokkelbende opereerde vanuit Schaarbeek WHW

30 augustus 2019

11u58 0 Brussel Bij een grote politieactie tegen mensensmokkel zijn vijf verdachten opgepakt. In het kader van het onderzoek voerde de politie ook twee huiszoekingen uit in Schaarbeek.

De actie vond plaats in de nacht van 21 op 22 augustus op en rond de parking in Kalken. Aangezien er daar regelmatig transmigranten worden aangetroffen, was de federale gerechtelijke politie (FGP) Oost-Vlaanderen een onderzoek gestart in opdracht van het parket van Oost-Vlaanderen. “Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende er voornamelijk transmigranten uit Eritrea en Ethiopië smokkelde”, zegt de federale politie.

Met de trein uit Brussel

“De bendeleden verbleven in het Brusselse en brachten de transmigranten met de trein vanuit Brussel naar onder andere het station van Beervelde. Van daaruit gingen ze naar de parking in Kalken, waar vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk werden opengebroken en de transmigranten zich tussen de lading dienden te verbergen.” Bij de actie werden twee vermoedelijke bendeleden op de parking gearresteerd, met steun van de speciale eenheden van de federale politie. “Vervolgens voerden de lokale en federale politie, bijgestaan door een politiehelikopter en speurhonden, een grondige controle uit op en rond de parking te Kalken (‘Transpark’-actie). Daarbij werden 33 transmigranten, die in de ladingruimte van drie vrachtwagens verborgen zaten, opgepakt.”

Huiszoeking in Schaarbeek

Er vonden ook twee huiszoekingen plaats in Schaarbeek, waar de bendeleden verbleven. Daar werd een derde verdachte opgepakt en werd meer dan 10.000 euro cash geld aangetroffen en in beslag genomen. Twee andere verdachten werden eerder door andere politiediensten opgepakt wegens illegaal verblijf, en waren opgesloten in het repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel. “Op 27 augustus werden beide verdachten er opgehaald en werd hun verblijf daar doorzocht. Op dinsdag 28 augustus werden ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die één van hen onder aanhoudingsmandaat geplaatst heeft. De andere verdachte werd teruggebracht naar het centrum 127bis, met het oog op repatriëring naar Noorwegen”, zegt de politie. In totaal werden dus vier van de vijf verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter.