Mensensmokkelaars ronselden in en rond het Maximiliaanpark WHW

28 juni 2019

12u19 0 Brussel Acht leden van een mensensmokkelbende zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 jaar tot 5 jaar en geldboetes van 2.288 tot 6.032 euro. Ze opereerden in en rond het Maximiliaanpark.

Het onderzoek ging van start toen de politie op 23 juli 2018 een aantal personen in onwettig verblijf arresteerde bij een gerichte politieactie in het Maximiliaanpark en Brussel-Noord. Verder onderzoek leidde de speurders naar een vermoedelijk netwerk van mensensmokkelaars die transmigranten ronselden in het Maximiliaanpark. De transmigranten moesten vanuit Brussel de trein nemen naar Rochefort-Jemelle om vervolgens te voet via een van de vele oude spoorlijnen, de zogenaamde “Ravel-route”, naar de parking van Wanlin langs de E411 stappen, een traject van om en bij de 15 kilometer. Daar verstopten de smokkelaars hun slachtoffers, van Soedanese en Eritrese nationaliteit, vaak in gevaarlijke en erbarmelijke omstandigheden in de laadruimte van vrachtwagens of koelwagens die als eindbestemming het Verenigd Koninkrijk hadden. Afhankelijk van de transmigrant en het type transport, gewone vrachtwagen of koelwagen, vroegen de smokkelaars prijzen van 500 tot 2.500 euro.

Minstens 200 slachtoffers

Tussen juli en begin oktober zouden ze zo 38 transporten georganiseerd hebben en minstens 199 mensen gesmokkeld hebben. Daarbij kregen de smokkelaars vaak de hulp van Belgische burgers die voor onderdak en transport zorgden. Dat leidde op 7 oktober, toen een vijftigtal speurders van de FGP de organisatie oprolden, ook tot minstens vier huiszoekingen bij vier families die migranten opvangen, in Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde en Luik. Het Burgerplatform voor de steun aan vluchtelingen toonde zich toen zeer verontwaardigd over die politie-invallen. Omdat de Belgische burgers niet uit winstbejag handelden, werden ze door het parket evenwel niet vervolgd.