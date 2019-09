Mensen willen meerdere autovrije zondagen in Brussel Margo Koekoekx

22 september 2019

19u05 4 Brussel De autovrije zondag was opnieuw een gigantisch succes. Treinen zaten vol met gezinnen die met kinderen én fietsen richting Brussel spoorden om deel te nemen aan de autovrije zondag. Samen met een oneindig aanbod aan activiteiten en schitterend weer, kon deze editie niet anders dan slagen.

Op de kunstberg werd er geskatet en ook BMX’ers konden er hun hart ophalen. Mensen die het wat rustiger aan wouden doen, kregen de gelegenheid om een originele foto nemen in een omgekeerde auto van Ginette. Deze laatste stelde op verschillende plekken in Brussel standen op met omgekeerde voertuigen. Zo had je o.a. de selfiestand, de Car Bar en een Bike check-up.

Ook op het Brouckèreplein waren verschillende animatiestanden aanwezig. Zo kon je ondermeer je eigen windvlieger maken en die vervolgens oplaten op het plein. Was er een fietsparcours voor de kleinsten, hadden creatievelingen een instrument gemaakt op een omgekeerde fiets, ... Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat er te zien was. Naast al die animatie waren er voor de hongerigen uiteraard ook verschillende foodtrucks aanwezig. Kortom, je kwam ogen en buiken te kort.

Aangenaam verrast

Het gezin van Sanna Van Malderen (33) uit Asse trok ook met de fiets naar Brussel. Daar was iedereen verrast. “Sinds kort werk ik in het Brusselse en kom ik hier wel vaker met de auto. Het is fijn om dit nu eens met te fiets te doen. Je kan rustig rondkijken, je kan met de fiets door de tunnels. Je zag dat de kinderen dat leuk vonden. En wij ook!”, vertelt Sanna. Haar vader was helemaal verrast door Brussel per fiets. “Hij heeft hier 40 jaar lang gewerkt op verschillende plaatsen en zag nu pas hoe dicht alles bij elkaar gelegen is. Mensen fietsen van aan het kanaal langs de winkelstraat, vervolgens kom je in een woonwijk terecht om dan weer hypermoderne gebouwen te kunnen zien. Ook al de rommelmarktjes die er nu staan zijn zo fijn!” De familie heeft het wel goed gevoeld aan de benen want Brussel bleek ook iets heuvelachtiger te zijn dan eerst gedacht.

Meer autovrije zondagen

Voor Sanna mogen ze alvast elke maand een autovrije zondag inrichten. “Toen ik in Brussel aan de slag ging, was ik bang niet meer met de auto binnen te mogen. Uiteindelijk was mijn auto wel nog geschikt, maar ik vind dat meerdere autovrije zondagen ook een mooie bedrage kunnen leveren als aanvulling op de LEZ die reeds ingevoerd werd. Het zou zeker ten goede komen aan het milieu.”

Alles op wieltjes

Auto’s waren weer niet welkom op autoloze zondag. Al jaren worden openbaar vervoer en wielen met manuele aandrijvingskracht gepromoot in Brussel. Dat was vandaag ook meer dan zichtbaar. Naast duizenden voetgangers was er een resem aan vervoersmiddelen te bewonderen: monowheels, al dan niet elektrische steps, fietsen, inline skates, skateboards, en jawel ook deze zijn tegenwoordig gemotoriseerd.