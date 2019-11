Mensen keken massaal toe hoe lichtjes in kerstboom werden aangestoken tijdens inhuldiging van Winterpret en Kerstmarkt Sfeer top, verkeer flop MKV

30 november 2019

18u41 0 Brussel Afgelopen weekend gingen zowel Winterpret als de Kerstmarkt van start.Je kan er een ritje maken in het reuzenrad, de meer dan tweehonderd kerstkraampjes bezoeken, een ritje schaatsen op de indoor ijspiste of gaan piepen in The Dome een 360° beeldkoepel.

Vrijdagavond gaven ze het startschot door om stipt 18u de kerstverlichting van de kerstboom op de Grote Markt aan te steken. Dat gebeurde onder luid applaus van de alle toeschouwers die het plein overstelpten, gevolgd door klank- en lichtspektakel.

Daarna werd aftrap verder gezet en kon je de feeërieke lichtgevende figuren de straten in volgen terwijl ook Manneke Pis werd rondgedragen in een kerstoutfit.

Animaties

Komende weken is er nog voor elk wat wils. De feestelijke fanfares, de Brussels Vintage Market, een Zumba Flash Mob, lichtstoeten en tal van straatartiesten zullen de gezellige kerstsfeer weer laten opflakkeren.

Vaste attracties

Gedurende de hele periode is het evenement verspreid over de Grote Markt van Brussel en rond de Beurs, op het Muntplein, het Sint-Katelijneplein, het De Brouckèreplein en op de Vismarkt. Zo staan de meer dan tweehonderd kraampjes, draaimolens, schaatsbaan en The Dome klaar om duizenden bezoekers te ontvangen

The Dome is een 360° beeldkoepel die op het Muntplein staat. Je moet in de koepel gaan staan of liggen en geniet dan van waanzinnige projecties. Dat gaat van educatieve en ludieke tekenfilms over thema’s als milieu, dieren, wetenschappen voor kinderen maar je kan er ook terecht voor een workshop.

Het enige minpunt aan het inhuldigingsmoment was de catastrofe in het verkeer. Alle verkeer op de kleine ring stond muurvast, wat ook gelde voor de binnenstad.

Voor meer informatie over het programma kan je de website www.brussel.be/winterpret-en-kerstmarkt raadplegen.