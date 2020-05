Mensen dragen massaal mondmasker op openbaar vervoer: slechts 25 PV’s uitgeschreven Wouter Hertogs

19 mei 2020

19u07 0 Brussel De verplichting om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer in Brussel wordt goed nageleefd. Vorige week werden er volgens de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB slechts 25 pv’s opgemaakt voor mensen die geen masker droegen in de metro, trams of bussen of in de metrostations.

Dat heeft Renaud de Saint Moulin van de MIVB dinsdag gezegd in de commissie Mobiliteit van het Brussels Parlement. De bezettingsgraad van het openbaar vervoer in Brussel blijft wel relatief laag en zou nu maar op een vijfde tot een kwart liggen in vergelijking met dat van voor de lockdown. Het aanbod, dat tijdens de lockdown zeer beperkt werd, is intussen geleidelijk terug verhoogd. Nu al rijden 85 procent van de trams en bussen en 90 procent van de metro’s weer volgens de normale dienstregeling. Tijdens het weekend is dat zelfs 100 procent.