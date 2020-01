Meisje van vier nog steeds kritiek na val uit raam in Laken SHVM

13 januari 2020

12u16 0 Brussel Het vierjarig meisje dat vrijdagnamiddag omstreeks 16 uur uit het raam van de vierde verdieping van een appartement viel, is nog steeds in kritieke toestand. Dat meldt het parket van Brussel maandag. Volgens het parket zou het gaan om een ongeval.

Een vierjarig kindje is vrijdagnamiddag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd, nadat het uit een raam viel vanop de vierde verdieping. Het ongeluk gebeurde in een appartement in de Leopold I-straat. Er zou familie in de buurt zijn geweest van het kindje toen het ongeval zich voordeed, maar de exacte omstandigheden zijn nog onduidelijk en worden onderzocht.

Twee weken geleden gebeurde er ook al een zwaar ongeval met een kind dat uit het raam viel nabij het Flageyplein. De 4-jarige jongen raakte zwaargewond na een val van de derde verdieping. Het jongetje overleed later in het ziekenhuis.