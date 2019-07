Meisje (6) valt uit raam op tweede verdieping in Brussel: slachtoffer kritiek SZM

10 juli 2019

16u34 0 Brussel Op de Lemonnierlaan in Brussel is een meisje van 6 jaar uit een raam gevallen op de tweede verdieping. Het meisje is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

“Om 12.50 is een meisje gevallen uit de tweede verdieping van een appartementsgebouw van het OCMW”, bevestigt woordvoerster van de politiezone Brussel-Stad, Ilse Van de Keere. “Het meisje is in levensgevaar.”

Een man van de stripwinkel onder het appartement vertelt dat hij een luide klap hoorde. “Toen ik buitenkwam zag ik het meisje op de grond, ze was gewond aan haar hoofd.” Daarna zijn meerdere mensen verzameld rond het meisje. “De moeder kwam in shock naar beneden met een jongere zoon.” Niet veel later zouden de politie en de ambulance gekomen zijn. Volgens de boekhandelaar zou de moeder haar dochter eventjes uit het zicht hebben verloren, toen het meisje uit het keukenraam is gevallen.