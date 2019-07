Meisje (6) dat uit raam viel is buiten levensgevaar SZM

11 juli 2019

19u15 0 Brussel Het meisje dat woensdag om 12.50 uur uit het raam viel van de tweede verdieping is buiten levensgevaar. Dat bevestigt woordvoerster van de politie Ilse Van de Keere.

Het meisje van 6 jaar is per ongeluk uit het raam gevallen toen haar moeder haar eventjes uit het oog verloor. Het incident gebeurde op de Lemonnierlaan in Brussel. De boekhandelaar onder het appartement hoorde een luide klap. “Toen ik buitenkwam zag ik het meisje op de grond, ze was gewond aan haar hoofd.”

Eerst verkeerde het meisje in levensgevaar, maar ondertussen is haar toestand stabiel.