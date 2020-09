Megaprocessen moeilijk te organiseren: FOD Justitie schakelt... evenementenbureau in Wouter Hertogs

28 september 2020

15u42 0 Brussel De Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel is in overleg met de FOD Justitie om het goede verloop van twee grote processen in goede banen te leiden. Het gaat om het proces tegen een grote organisatie oplichters en de procedure voor de raadkamer in het dossier over de aanslagen van 16 maart 2016. Een derde groot proces, over de treinramp in Buizingen, zal in de plechtige zittingszaal van het hof van cassatie plaatsvinden.

Voor de drie processen zijn zalen nodig die voldoende plaats bieden aan de verdachten en hun advocaten, de burgerlijke partijen en de rechtbank zelf. Bij twee van de drie processen mogen ook pers en publiek aanwezig zijn. Het gaat om het proces over de treinramp in Buizingen en het proces over de criminele organisatie van oplichters, waarin 79 mensen terechtstaan. Het proces over de treinramp zal in november plaatsvinden in de plechtige zittingszaal van het hof van cassatie. Voor de twee andere dossiers ligt de zaak anders. “Voor het proces over de oplichtingen zou de FOD Justitie een beroep zou doen op een evenementenbureau”, aldus Sophie Van Bree en Pascale Monteiro Barreto, persmagistraten van de rechtbank van eerste aanleg. “Dat is recent gebeurd voor een groot proces in Charleroi. Voor terrorismedossiers is het nog moeilijker, de veiligheidsmaatregelen zijn daar immers veel strenger. Bovendien voorziet de raadkamer voor het dossier over de aanslagen een vijftiental zittingen, verspreid over verschillende dagen.” Het assisenproces over de aanslagen zou in ieder geval plaatsvinden in de voormalige Navo-gebouwen in Evere en er werd al herhaaldelijk geopperd om die locatie ook te gebruiken voor andere grote processen, maar het is allesbehalve zeker dat de nodige aanpassingswerken daarvoor op tijd zullen klaar zijn. “Eén ding staat vast: alledrie de processen zullen binnen de verplichte termijnen plaatsvinden”, zeggen de persmagistraten.