Meerderheid van Brusselse rusthuizen kan op eigen kracht draaien JCV

07 mei 2020

10u35 0 Brussel De situatie in de Brusselse rusthuizen is voor het grootste deel onder controle. 122 van de 137 centra kunnen opnieuw volledig zelfstandig werken, zo laat Iriscare weten. Daarmee gaat ook de deur open om in sommige centra bezoek toe te laten.

Alle bewoners en personeel van de Brusselse woonzorgcentra zijn ondertussen getest, goed voor 22.000 tests in totaal. “We wachten nog op de laatste 4.000 resultaten, maar dat zal niet veel aan de uitslag veranderen omdat we begonnen zijn met de zwaarst getroffen centra”, zegt Sven Heyndrickx, woordvoerder van Iriscare. “Uit de resultaten blijkt dat 4 procent van het personeel en 6 procent van de bewoners besmet is geraakt met het coronavirus.”

De situatie in de woonzorgcentra wordt ondertussen langzaamaan normaal. “Dat is het geval in 122 van onze 137 centra”, zegt Heyndrickx. “Zij kunnen opnieuw zo goed als volledig op eigen kracht werken. Dat is een heel andere” situatie dan 2 à 3 weken geleden.”

De normalisering zet ook de deur open voor bezoek. “Eens de testen zijn afgerond en als de centra aan alle voorwaarden kunnen voldoen, mogen zij opnieuw bezoek toelaten”, zegt Heyndrickx. “Het moet voor hen haalbaar zijn natuurlijk, daar moet ook personeel voor vrijgemaakt worden.”