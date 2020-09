Meerderheid coronapatiënten UZ Brussel is 60-plusser JMBB

24 september 2020

17u46 0 Brussel De meerderheid van de coronapatiënten in het Universitair Ziekenhuis Brussel is momenteel ouder dan zestig jaar. Dat laat woordvoerster Karoline De Prez weten.

In het UZ Brussel worden momenteel 22 coronapatiënten verzorgd. De afgelopen 22 uur werden drie nieuwe patiënten opgenomen, en 4 patiënten worden verzorgd op intensieve zorgen, waarvan drie patiënten worden beademd. “We beginnen te voelen dat we bijna aan de limiet van deze fase zitten. We evalueren elke dag en onze draaiboeken liggen klaar, dus ook op het vlak van opschaling. Zodra we merken dat we over de limiet gaan, moeten we beginnen te schuiven en doorschakelen naar andere ziekenhuizen binnen ons netwerk”, reageert Karoline De Prez.

“In de volgende fase gaan we extra bedden voorzien en qua personeel moeten schuiven. We zijn er klaar voor, onze mensen hebben het al eens meegemaakt, maar het is natuurlijk niet ideaal. Wel hebben we nu voldoende bescherming en voorbereiding.”

Zowat de helft van de ziekenhuisopnames in België zou in de Brusselse regio plaatsvinden.