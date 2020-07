Meerdere gewonden bij schietpartij in Vorst Redactie

05 juli 2020

01u56 0

In de omgeving van de Place Orban in Vorst heeft zich vannacht een schietpartij afgespeeld. Er is sprake van meerdere gewonden. Sommige bronnen spreken ook van een dodelijk slachtoffer. Er zou onder meer gevuurd zijn met een kalasjnikov.

Later meer.