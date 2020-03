Meer zieken bij Brusselse politie, maar ‘niets alarmerends’ Wouter Hertogs

22 maart 2020

14u56 2 Brussel Volgens vakbond VSOA zit 1 van de 5 agenten momenteel ziek thuis. “Niets alarmerends”, klinkt het bij de politie.

In verschillende media klonken vandaag en gisteren onheilspellende berichten. Volgens Stijn Pauwels, provinciaal voorzitter van de politievakbond VSOA, zit zo’n 15 tot 20 procent van het personeelsbestand thuis, al dan niet met een mogelijke besmetting of vermoedens van corona. “Dat begint op te lopen”, aldus de voorzitter. Zowel de politiezone Zuid als de zone Brussel Hoofdstad Elsene zien een verhoging van het aantal afwezigen. Toch moeten we ons geen zorgen maken, klinkt het bij de politie. “Er is niets alarmerends”, sust woordvoerster Ilse Van De Keere van de zone Brussel Hoofdstad Elsene. De gewone werking komt nog niet in het gedrang. Er zijn ook afspraken gemaakt met de federale politie voor indien er toch capaciteitsproblemen zouden opduiken.