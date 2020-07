Meer steun voor kwetsbare bedrijven na coronacrisis: “Teams hub.brussels hebben zich heruitgevonden” JCV

14 juli 2020

15u47 0 Brussel Hub.brussels, het Brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven, heeft dinsdag een plan bekendgemaakt waarmee het de Brusselse ondernemers in de komende maanden weer bovenop wil helpen. Het agentschap moet zichzelf hervormen, zo bleek duidelijk uit de lockdown en de nasleep ervan.

Na de uitbraak van het coronavirus viel het bedrijfsleven stil. Als gevolg daarvan werden er binnen hub.brussels vier noodclusters opgezet waar 130 vrijwilligers de diensten verzekerden en een antwoord boden op de vele vragen van de Brusselse ondernemers. Om de verzwakte groepen erbovenop te helpen in het post-COVID-19-tijdperk werd besloten om de diensten van hub.brussels om te gooien.

“De teams van hub.brussels hebben zichzelf in deze ongeziene crisis opnieuw uitgevonden”, zegt Brussels minister voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo). “Ze zijn erin geslaagd om tegemoet te komen aan de essentiële behoeften van veel Brusselse ondernemers op zoek naar correcte informatie en ondersteuning.”

Vier pijlers

Het plan dat dinsdag werd voorgesteld, steunt op vier pijlers. Ten eerste moeten alle starters en ondernemers correct en breed geïnformeerd worden en is begeleiding nodig voor de meest kwetsbare groepen. Verder moet Brussel internationaal gepromoot worden als hoofdstad van economische, sociale en ecologische innovatie en ten slotte wil men ondernemers op weg zetten naar een economie met respect voor planeet en mens.

Concreet wordt het gratis hulpnummer 1819 uitgebreid worden en er komen meer contacten met cafés en restaurants. Daarnaast komen er workshops bedrijfsovername, want boekhouders hebben hier tijdens de crisis massaal contact over opgenomen via 1819.

Workshops en ondersteuning

Verder moet een update van de inventaris van het Brusselse commerciële weefsel aangeven waar de impact op de al dan niet leegstaande handelspanden het grootst is. Er komen ook workshops ‘Create Your Job’ voor werkzoekenden en er is het ‘Rebound’-project voor vrouwelijke ondernemers. Hub.brussels wil begrijpen hoe vrouwen meer getroffen zijn dan mannen door de crisis en hen via dit begeleidingsprogramma, dat start in oktober, ondersteunen bij hun activiteiten.

Brussel internationaal op de kaart zetten moet gebeuren via de Brussels Houses, waarvan er al zeker eentje komt in Milaan (eind 2020) en in Berlijn (in 2021).

De maatregelen die nu opgezet zijn door hub.brussels, zijn goed voor een totale investering van bijna 3,5 miljoen euro tijdens de periode 2020-2021. CEO van hub.brussels Isabelle Grippa benadrukt evenwel dat de eerste transitie slechts het begin is. “We willen van de economie een hefboom maken voor maatschappelijke verandering voor de Brusselaars”, aldus Grippa.