Meer planten in Brusselse straten dankzij Vegetalab SVHM

14 september 2019

13u24 2 Vorst Op 14 september huldigt de gemeente Vorst een origineel project van stadsvergroening in: het Vegetalab. Sinds de maand mei heeft Maxime, een zeer geëngageerde kweker, een laboratorium opgezet waar hij op kleine schaal – voornamelijk inheemse – planten produceert om te bestuderen of ze kunnen leven en bloeien in de stad.

“We vroegen ons af wat we kunnen doen om de stad groener te maken”, begint Etienne, een van de medewerkers. “Uiteraard zullen we geen bomen planten. En het werd ons ook meteen duidelijk dat auto’s uit de stad weren geen oplossing is. Dus dachten we: waarom geen plantjes?”

Het project begon met een rondvraag bij de inwoners van de stad. “We vonden het belangrijk om het idee vanuit het oogpunt van de inwoner te bekijken. We legden een enquête af en vervolgens zaten we even samen met enkele inwoners. Uit de resultaten kozen we de plantjes die het meest voorkwamen in de rondvraag.” De bedoeling is om deze lavendel, wilde madeliefjes, engelwortel, aromatische kruiden… vervolgens aan de burgers te geven die zich wensen te engageren in vergroeningsprojecten van de gemeente.

Laboratorium

“We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de natuur opnieuw in de stad te integreren”, legt Stéphane Roberti, Burgemeester van Vorst. Hoe meer planten en bomen er in een gemeente aanwezig zijn, des te meer ze kan ‘ademen’ en des te rijker ze is op het vlak van biodiversiteit. Dit is o.a. de reden waarom wij de inwoners van Vorst stimuleren om groen te planten in de openbare ruimte en er nadien ook voor te zorgen”. De belangstellenden krijgen uiteraard ondersteuning en advies van experten aan wie ze regelmatig verslag uitbrengen over hun beplantingen.

“Het Vegetalab wordt zo een begeleidingsruimte voor de burgers in hun streven naar vergroening van een straat of van een wijk, maar niet alleen dat!”, voegt Alain Mugabo, schepen van groene ruimten, toe. “De gemeentelijke kwekerij wil tevens een laboratorium voor onderzoek en leren zijn, alsook een plaats voor uitwisseling van kennis en goede praktijken.”

Groene straten

Het project werd gecreëerd in het kader van het project PETAL (Plants for Environmental Transition and Life) voor een veerkrachtige vergroening van de stad die in het kader van de oproep “Co-create” gefinancierd wordt door Innoviris. PETAL streeft ernaar collectief te experimenteren met de mogelijkheden om de aanwezigheid van groen in de straten in te richten en te beheren en tegemoet te komen aan de behoeften van de actoren, waarbij plaats vrij wordt gemaakt voor de natuur.

Door alle actoren die rechtstreeks betrokken zijn bij deze thematiek te laten meewerken en door hun respectievelijke expertise te valoriseren, tracht dit project van onderzoek-participatieve actie een gekruist en evolutief leerproces op te bouwen en te ontwikkelen. Het project PETAL wordt gezamenlijk gedragen door Apis Bruoc Sella, de “Ferme Nos Pillifs”, het Institut Redouté Peiffer, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en de gemeente Vorst, maar ook door alle burgers die zich inzetten voor de openbare ruimten om de straten mooi te maken en de natuur te verwelkomen.