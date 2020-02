Meer ouders kiezen voor bakfiets in Brussel: “Ik win makkelijk een half uur” JCV

10 februari 2020

16u52 1 Brussel Vijf jaar geleden zag je ze nauwelijks in het Brusselse straatbeeld, maar recent winnen bakfietsen aan populariteit. Dat blijkt uit het laatste fietsobservatorium van Mobiel Brussel en Pro Velo. Thomas Schoenmakers koos meer dan twee jaar geleden voor een bakfiets en heeft er geen spijt van. “Ik heb mijn zoontje zelfs een eigen belletje gegeven in de bak.”

Vier procent van de getelde fietsen tijdens de ochtendspits is een bak- of cargo fiets. Geen enorm aantal, maar wel een pak meer dan vijf jaar geleden. Bovendien kiezen gezinnen met kinderen steeds meer voor een bakfiets. Wie zijn kinderen op de fiets vervoert in Brussel, doet dan in 30 procent van de gevallen met een bakfiets.

Thomas Schoenmakers (33) uit Schaarbeek is een van hen. “Mijn zoon van drie vindt dat geweldig”, zegt hij. “Ik heb een model dat meehelt in de bochten en dat voelt een beetje als een rollercoaster voor hem. Ik heb ook een belletje in de bak gezet. Zo kan hij zelf ook actief zijn in het verkeer.”

Schoenmakers gebruikt zijn bakfiets voor het vaste woon-werkverkeer. “Ik zet mijn zoon af op school en dan rij ik door naar kantoor”, zegt hij. “Ik werk zelf ook bij Pro Velo, maar mijn keuze voor die fiets dateert al van voor ik er begon. Je wint gewoon heel veel tijd. We hebben ook een auto en daarmee doe je door de file soms een half uur over een kilometer, terwijl ik daar met mijn fiets gewoon langs kan rijden.”

Zichtbaar

De investering van een paar duizend euro neemt Schoenmakers er graag bij. “Ik betaal geen benzine of verzekering dus dat is een eenmalige kost”, zegt hij. “Bovendien kan ik er ook mee naar de winkel. Soms gebruik ik mijn elektrische fiets met een zitje, maar daar kan je geen zak aardappelen of bussen melk mee vervoeren. Bovendien ben je in een cargofiets veel zichtbaarder in het verkeer. Auto’s proberen je niet op ongepaste plaatsen voorbij te steken. Ten slotte verspeel je ook geen tijd aan parkeerplaats zoeken. Ik weet elke morgen exact hoe lang ik onderweg ben. Zo glijdt de stress van je af als je aan de dag begint.”

Het jaarlijkse fietsobservatorium bracht ook aan het licht dat de fiets in Brussel meer wordt gebruikt. Zo werden er afgelopen jaar 8,9 procent meer fietsers geteld dan in 2018. Het aantal fietsers stijgt sinds 2010. Ook opvallend is dat het aantal elektrische fietsen sterk stijgt. Nu al maken ze een vijfde van de getelde tweewielers uit. “Het Brusselse verkeer is duurzaam aan het veranderen”, zegt minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. “Er is nog veel werk voor de boeg: betere infrastructuur en veilige stalling moeten ervoor zorgen dat de fiets voor iedereen toegankelijk wordt, zeker in kansarme buurten. Maar stelselmatig verbeteren van de infrastructuur zorgt voor meer gebruikers en een hoger veiligheidsgevoel bij de Brusselse fietsers. Dat we zien dat Brusselse gezinnen in fietsen investeren om hun kinderen met de fiets naar school te brengen, is dan ook goed nieuws.”